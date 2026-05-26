Desmienten que se esté rellenando El Cubito

Autoridades descartan que se esté rellenando la zona de humedales y la violación de sellos en la zona El Cubito en el sur de San Cristóbal de Las Casas.

Personal de Ecología y Medio Ambiente informó que, tras las supervisiones realizadas en la zona, se determinó que son falsas las versiones difundidas sobre presuntos trabajos de relleno y violación de sellos.

La dependencia precisó que, derivado de diversos mensajes publicados en redes sociales y medios digitales, personal de la dirección efectuó recorridos e inspecciones en el sitio para verificar las condiciones del área y el cumplimiento de las medidas establecidas.

Informe

Luego de las revisiones correspondientes, las autoridades confirmaron que no se encontró evidencia de actividades de relleno ni indicios de alteración o violación de sellos colocados.

Por todo lo anterior, reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Cabe señalar que en la zona de El Cubito recientemente se cortaron varios árboles, lo que originó la intervención de la autoridad ambiental estatal y local.