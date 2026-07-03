Desmontan nave principal del parque Bonampak

Los obras de construcción del parque recreativo Bonampak, o Cabeza Maya para los avecinados en la zona metropolitana, continúan en proceso de demolición, dejando atrás los concretos y radicando la fuerza de trabajo en el desarmado de los aceros de lo que fuera la nave principal de la antigua unidad administrativa.

En un recorrido por el lugar se pudo constatar que en la parte posterior se están realizando estudios de suelo y aplanado para iniciar la cimentación, mientras que en la zona frontal se desarma la galera principal de acero.

Es de mencionar que, a principio de junio se dio el banderazo de inicio de la construcción oficial, por lo que los actuales trabajos avanzan con un relativo retraso; sin embargo, el proyecto sigue en ejecución con personal y maquinaria.

El proyecto general del nuevo parque Bonampak incluye la reconstrucción de una cancha de usos múltiples, edificio central, andadores, trotapista, áreas de juegos infantiles y para mascotas, así como módulos de veterinaria, vigilancia y administración. Además, se instalarán lonarias, mallas sombra, un área de comedores, un teatro al aire libre y un sistema de iluminación.

Historia

Cabe destacar que el edificio fue inaugurado en 1958 y albergó la Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría de Turismo; es parada frecuente en las manifestaciones sociales diversas que se realizan en la capital del estado.