Desmontan villas navideñas, tras vacaciones

Durante la mañana del viernes, distintas dependencias municipales empezaron el desmantelamiento de las villas navideñas, un proyecto convocado por el Ayuntamiento como parte de la estrategia turística en diciembre.

“Todas las villas fueron hechas y puestas por cada una de las direcciones, ellos pusieron de su bolsa” indicó en entrevista, la presidenta municipal Fabiola Ricci.

Sobre si las luces que iluminaban las noches en San Cristóbal, eran compradas o rentadas, la mandataria indicó que “algunas ya estaban con anterioridad”.

Proyecto

“Se reciclaron parte de los focos que utilizamos el año pasado y se compraron series de foquitos que van desde 120 pesos, varían porque unas eran cascadas, otras lineales”, indicó la mandataria, quien expresó que el costo exacto será publicado.

Por su parte, el director de alumbrado público señaló que, la instalación de las luminarias se hizo en coordinación con Protección Civil, Ecología, Policía y Tránsito municipal, y reafirmaron que la respuesta de turistas y locales, fue positiva.