Desparasitarse seguido no es recomendado

La coordinadora de Nutrición de la Red de Investigaciones del Sur, alertó sobre la importancia de conocer la microbiota intestinal, evitar las desparasitaciones sistemáticas y cuidar la salud.

La experta explicó que estudios recientes hablan sobre la negatividad que representa desparasitarse de manera regular, pues en realidad debería mantenerse la microbiota intestinal solamente regulada y no retirarla por completo.

En Chiapas es común la desparasitación, pero es pertinente consultar con el médico la mejor forma de atenderse.

Citó un estudio sobre Global Wellness Day 2026, que señala que en los últimos años, la conversación sobre el autocuidado ha evolucionado hacia una visión más amplia. Dentro de esta perspectiva, la microbiota intestinal ha cobrado especial relevancia.

Funciones

Conformada por billones de microorganismos que habitan el sistema digestivo, participa en funciones esenciales como la digestión, la absorción de nutrientes, la respuesta inmunológica y la comunicación entre el intestino y el cerebro.

Cada vez existe más evidencia sobre la influencia que este ecosistema tiene en distintos aspectos de la salud. Su adecuado funcionamiento se ha asociado con una mejor digestión, el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo, una mayor sensación de bienestar y una mejor calidad del sueño.

Sin embargo, diversos factores presentes en la vida cotidiana pueden afectar su composición. El estrés constante, la falta de descanso, una alimentación poco balanceada y el uso frecuente de antibióticos son algunos de los elementos que pueden alterar la microbiota y repercutir en su funcionamiento.