Despiden a policía municipal por falta

La Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas informó que, derivado de una denuncia ciudadana difundida en redes sociales y tras la revisión correspondiente, el policía de línea Julio César “N” fue dado de baja de manera inmediata.

En el comunicado se señala que lo anterior fue conforme a lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Principios

Precisa que en la administración municipal “existe cero tolerancia a cualquier conducta que contravenga la ley, la disciplina y los principios que rigen el servicio público”.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto irregular. La participación ciudadana fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones.