Eliseo Palacios De la Cruz, extrabajador del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en el área de limpia, denunció haber sido despedido por publicar en sus redes sociales las injusticias que él y sus compañeros de cuadrilla fueron objeto desde el 1º de enero de este año.

En su cuenta de Facebook personal, Eliseo, quien llevaba cinco años de trabajo en municipio, explicó que a él y a sus compañeros los obligaron a trabajar el día 1º de enero bajo amenazas de prescindir de su contrato.

Publicación

“Fui trabajador del municipio hasta el día 15 de enero. Mi número de empleado es 106057, y estoy aquí porque fui despedido injustamente por un video que publiqué el día primero de enero. Ese día no nos correspondía trabajar, pero como somos personal por contrato siempre nos amenazaban con que teníamos que cumplir”, denunció Palacios.

El extrabajador también mencionó que al concluir la jornada laboral del 1º de enero, los trabajadores de limpia recibieron un sobre con 200 pesos como compensación, monto que calificó como ofensivo.

“Nos dieron 200 pesos y todos mis compañeros estábamos molestos. Esa cantidad ni siquiera cubría el costo del pasaje. Yo hice el video porque ya estaba cansado de tantas injusticias”, agregó.

Cubren a Veolia

Palacios De La Cruz acusó al Ayuntamiento de obligar al personal de limpia a realizar funciones que, según él, deberían ser cubiertas por Veolia, una empresa que tiene un contrato de recolección de basura con el municipio.

Además, reveló que el alcalde les había prometido que firmarían un contrato, pero esto nunca sucedió, lo que generó incertidumbre entre los trabajadores sobre la estabilidad de sus empleos.

“Antes del primero de enero, el licenciado visitó nuestra área. Yo me acerqué y le pregunté qué iba a pasar con nosotros porque había rumores de que despedirían al personal para meter gente nueva. Él me prometió que no pasaría nada, pero no fue así”, lamentó el denunciante.

Palacios expresó temor por posibles represalias tras dar a conocer su caso. “Tengo un poco de pena porque no sé si habrá represalias contra mi familia o contra mí, pero ya no tengo nada que perder, ya me despidieron”, concluyó.

Finalmente, Eliseo aseguró que su intensión al publicar el video fue externar una molestia con el propósito de que su situación y la de sus compañeros mejorara, más no que fuera despedido.