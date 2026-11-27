Los integrantes de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conformada por mil 530 de sus miembros, que este sábado viajarán a la Ciudad de México para reunirse con madres buscadoras, fueron despedidos con rezos en los caracoles, informó el subcomandante Moisés, coordinador general de la Gira por la Vida Capítulo México.

“En los Puyes (Caracoles) zapatistas y en las comunidades -incluso en las partidistas-, los Tuneles (ministros católicos) y catequistas convocaron a un rezo para pedir por la delegación que va a encontrarse con las familias buscadoras en la Ciudad de México”, agregó.

“Se rezó por su bienestar y el de las familias que tienen ese dolor y esa pena de no saber de un ser querido; para que les dé fuerza en su corazón para no desmayar hasta encontrarle”, dijo.

En un comunicado señaló que “después siguió el baile; ahora ya tirando a la onda sonidera. Y ya de madrugada, salieron los vehículos de los 12 Caracoles rumbo al Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la tierra, con sede en San Cristóbal, de San Cristóbal”.

Manifestó que “algunos con hasta 8 horas de viaje, rebotando en las redilas y con una lluvia ligera limpiándoles el camino y el sueño, llegaron en horas del mediodía de este 25 de noviembre del 2026”.

Moisés comentó que desde ayer, miles de manos están “bordando para tratar de completar los regalos para las madres buscadoras. Todo por su culpa del capitán (Marcos) que primero dijo que 100, luego que 200, luego subió a 400, y ahora dice que más de 700 nacional de familiares que buscan. Así que va en su cuenta del capitán si no se completan. Y miles de oídos se estarán preparando para escuchar y abrazar”.

El texto difundido por la página oficial del EZLN, fue acompañado por un video “de un rezo en un puy, baile, la llegada a Cideci, y ya toda la delegación junta en el auditorio.