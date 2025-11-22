Despidos injustificados en la Policía Municipal

Elmar Domínguez llevaba laborando más de 26 años dentro de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, sin embargo, hace 15 días le notificaron de su baja.

Con los años empezó a sufrir diferentes aflicciones como hipertensión y demencia senil, por lo que, en 2018, cuando lo mandan a Tuxtla Gutiérrez para su examen de confianza, el doctor a cargo, le informaron que ya no era apto para seguir en su puesto.

Desde entonces, su familia luchó para que lo jubilaran, pero la institución se negó porque recibiría su sueldo, así que decidió darle licencias médicas. La situación siguió así hasta que el 29 de octubre de este año le notifican en su domicilio que se presente en la institución, esto por instrucciones del director.

La cita nunca sucede el día estipulado, sino dos días después. Elmar llegó acompañado de su hija, ahí les informaron de su baja temporal, sin embargo, ellos ya iban preparados con las recetas que el propio doctor les había hecho.

Piden liquidación conforme a ley

Es hasta el 12 de noviembre que una comisión llega a su domicilio para informarle de su baja, sin que ni siquiera le den una liquidación de acuerdo a la ley. “Es más” cuenta su hija Guadalupe, “le dijeron que sí quería el proporcional de su aguinaldo, que se presentara en las instalaciones y regresara los uniformes que en algún momento se le dio”.

El afectado y su familia, quien ha intentado entablar un diálogo con la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci, exigen una jubilación o al menos una liquidación conforme a ley. En total, son cuatro afectados de la tercera edad y un policía de aproximadamente 30 años a quienes se les dio de baja.