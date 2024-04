Desplazados de Chenalhó demandan servicios básicos

Desplazados de la localidad de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, ante la omisión de las autoridades municipales exigen que el Gobierno del Estado atienda sus necesidades básicas; 68 familias que fueron relegadas de su hogar viven la localidad de Polhó, sin agua, educación, ni servicios de salud.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el desplazamiento forzado interno es una de las situaciones que deja en mayor vulnerabilidad a las personas. Dos años tiene que los pobladores de Santa Martha abandonaron sus hogares, y en su lugar de recepción no los dejan acceder a los servicios básicos, ni al más elemental que es el agua.

Denuncia

“Nos hace falta agua, porque no somos de Polhó, no dejan que nosotros agarremos de la comunidad; desgraciadamente tenemos que ir a acarrear desde lejos, no contamos con Rotoplas y ni recursos, el sufrimiento es algo lamentable; y nuestro presidente municipal, Abraham Cruz Gómez, debería apoyarnos pero lamentablemente ya llevamos dos años y ni 100 pesos nos han dado”, dijo Manuel Gómez Velázquez, uno de los voceros de los desplazados.

Afectados

Un aproximado de 68 familias, 272 personas, están en condiciones precarias y bajo la incertidumbre, amenazadas e intimidadas constantemente por “grupos criminales del sector Santa Marta” que por años han acosado a las personas desplazas. Las más afectadas son la infancias y adolescencias.

“Son 75 niños menores de edad que se encuentran en malas condiciones por la falta de agua; estamos viendo cómo entra la enfermedad, están con calentura, gripe, tos, yo creo que por no bañarse, no hay agua y no pueden ir a bañarse porque corren peligro porque sigue la persecución”, recalcó.

Los desplazados buscan una audiencia para que tanto las autoridades municipales, estatales y afectados tengan una reunión, pues la crisis hídrica está aumentado en esta temporada de sequía.