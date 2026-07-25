Desplazados de Tapachula buscan refugio

Tres familias originarias de Tapachula se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno y han buscado refugio en San Cristóbal de Las Casas.

Las personas denunciaron amenazas de muerte, intento de despojo de sus viviendas y presuntos actos de extorsión cometidos por un grupo que opera en la colonia Las Conchitas.

Uno de los afectados, quien por razones de seguridad se identificó únicamente como don José, relató que este sábado se cumplirá una semana desde que abandonó su hogar junto con su familia para resguardarse con otras personas en San Cristóbal.

Denunció que tomó la decisión tras un presunto intento de desalojo irregular y después de recibir amenazas de muerte.

Testimonio

De acuerdo con su testimonio, integrantes de un grupo le exigieron el pago de 200 mil pesos para permitirle permanecer en la colonia, situación que lo obligó a huir para proteger su vida y la de su familia.

Don José afirmó que otras familias también abandonaron Tapachula por temor a las agresiones; algunas buscaron refugio en Guatemala, mientras que otras, como la suya, llegaron a la región Altos de Chiapas.

“Nos despojaron de todo, hasta de nuestros sueños y de lo que construimos con tanto esfuerzo. Hoy estamos en la calle y empezar de nuevo es muy difícil. No queremos convertirnos en una cifra más de muertos como ha ocurrido en Comalapa, Chicomuselo o Motozintla”, expresó.