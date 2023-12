Desplazados del sector Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó, que permanecen refugiados en la comunidad de Polhó, denunciaron a la prensa que continúan siendo perseguidos y hostigados por sujetos desconocidos.

Manuel Gómez Velasco, representante de los 200 desplazados, en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas mencionó que siguen sufriendo hostigamientos, amenazas, intimidaciones y persecuciones, ocasionado por los grupos armados que operan en el municipio de Chenalhó.

Pronunciamiento

“Venimos hasta San Cristóbal de Las Casas para pedir al gobierno en sus tres niveles, así como a la Fiscalía del Estado, su intervención, ya que los desplazados de la localidad del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, se encuentra sufriendo”.

Indicaron que a plena luz del día salen grupos paramilitares en las carreteras del municipio con armas de grueso calibre amenazando a la gente.

“También pedimos que cumplan el acuerdo referente a la educación que se comprometieron a ofrecerles a todos los niños que hoy viven en desplazamiento forzado”, dijeron.

Otro de los motivos por lo que citaron a la prensa fue para manifestar que cinco de sus compañeros siguen desaparecidos desde hace un año, por lo que no saben si están con vida o no. Asimismo, expresaron hay un menor de 15 años que está huérfano, ya que fue el único sobreviviente de su familia, por lo que hasta ahora no sabe si sus familiares están vivos.

Las 68 familias demandan un retorno seguro a sus hogares, porque ya llevan más de un año desplazados.