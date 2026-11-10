Desplazados exigen avances para retornar a hogares

Alrededor de 15 familias de Chiapas, que fueron desplazadas en el municipio de Chenalhó desde hace 11 años, pidieron el apoyo de las autoridades para que puedan encontrarse las condiciones y regresen a sus lugares de origen.

Afectada

Araceli Cruz, una de las personas afectadas, recordó que salieron de su municipio en mayo de 2016 y no han tenido una solución a esta problemática.

En una protesta, realizada a las afueras de la sede del Poder Ejecutivo Estatal, comentó que están viviendo en un campamento provisional en San Cristóbal de Las Casas, en espera de que el tema sea resuelto.

Las 15 familias que se encuentran en situación de desplazamiento, dijo, hacen un total de 70 personas, entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas.

Cruz pidió a las autoridades que brinden información actualizada de cómo van los avances de la situación que enfrentan, debido a que no han podido regresar a Chenalhó.Ante la falta de condiciones, el temor es que se pueda replicar lo ocurrido hace 11 años, donde su papá fue privado de la vida.

Manifestación

“Como desplazados tenemos el derecho de alzar la voz, porque somos víctimas directas”, remarcó.

Finalmente, la vocera detalló que también se han enfrentando a otras complicaciones: los niños y niñas no tienen un acompañamiento en la parte educativa y también demandan atención en salud.