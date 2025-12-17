Desplazados exigen reparación de daños

Seis familias de la comunidad Nueva Palestina perteneciente al municipio de Ocosingo, se manifestaron a las afueran del la Sede de Gobierno de Chiapas a cuatro años de haber sido desplazados de manera violenta, piden reubicación digna y justicia tras los hechos violentos que vivieron.

“Primero nos golpearon, después nos metieron a la cárcel por casi una semana, gracias a la Fiscalía fue que pudimos salir, tuvimos familiares desaparecidos y lo que pedimos es que haya justicia y reparación de los daños”, declaró Claudia Velasco, desplazada de esa localidad.

Los pobladores llevaron consigo pancartas y lonas para exigir la libertad inmediata de Bersaín Velasco a quien reconocen como defensor de los derechos humanos y la aparición con vida de Fredy, quien se encuentra desaparecido desde hace cuatro años.

Familias afectadas

Claudia Velasco, señaló que actualmente son 38 personas entre niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres quienes a diario tienen que buscar la manera de solventar sus gastos de alimentación, renta de donde viven y en algunos casos de tipo médico.

Los afectados mencionaron que desde el 2021 se establecieron en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, desde entonces no han recibido asistencia por parte del gobierno pese a que en la anterior administración solicitaron ayuda.

Ante esta situación acudieron hasta la capital del estado para dialogar con autoridades de la actual administración y poder exponer sus solicitudes con la esperanza de que finalmente puedan ser escuchados.

Instaron también a la autoridad federal intervenir para instalar una mesa de diálogo que permita atender sus demandas y brindar acompañamiento a la población desplazada.

Expresaron que de no ser atendidos las acciones de protesta de manera pacífica continuarán hasta que pueda haber una atención a sus problemáticas.