Desplazados piden retorno seguro a sus hogares

A cuatro años del desplazamiento forzado que sufrieron cerca de 68 familias de Santa Martha, Chenalhó, los afectados marcharon en San Cristóbal para denunciar que las autoridades aún no les ofrecen las condiciones necesarias para retornar a sus hogares.

Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados, señaló la falta de acciones por parte de las autoridades, quienes les han ofrecido mantener un diálogo con sus agresores. “No se dialoga cuando hay sangre derramada, por eso hay ley”, dijo en conferencia de prensa.

La marcha inició cerca del kilómetro 46 de la carretera que conecta con Tuxtla Gutiérrez, y concluyó frente al Palacio de Justicia, en donde Manuel Gómez entabló un diálogo al interior de la institución que duró cerca de dos horas.

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A su salida, dijo que las autoridades le informaron que personas del municipio de Aldama advirtieron que, si los desplazados regresan a sus hogares, iniciará una nueva ola de violencia. Estos dichos, indicó Manuel Gómez, son muestra de que la comunidad de Aldama es la generadora de violencia.

De nueva cuenta, lamentó la inacción de las autoridades, quienes, dijo, tienen la capacidad para citar a los agresores y resolver el conflicto. Informó que, de las 68 familias, han retornado 9 y este año se contempla el regreso de otras 30.