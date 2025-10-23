Desplazados por el EZLN esperan indemnización

Más de 400 pequeños propietarios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas desplazados en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, siguen esperando la realización de las gestiones para que se les otorgue la indemnización que les corresponde.

Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil Desplazados de la Zona de Conflicto, comentó que son 442 propietarios afectados, algunos de los cuales fallecieron esperando una solución, y al menos 42 mil hectáreas de tierra.

Los afectados se manifestaron en la sede del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, para solicitar a los magistrados del Tribunal Colegiado ratifiquen la sentencia de amparo que emitió el juez federal del juzgado tercero de distrito a su favor, para que sean atendidos por las autoridades responsables.

Debido a que han pasado tantos años, la instrucción del juez federal es que se instale una mesa de atención dirigida por la Presidencia de la República para que sean indemnizados según las hectáreas de tierra que perdieron.

Lo único que esperan es que el colegiado, a través de sus magistrados dejen firme la sentencia emitida hace cuatro meses y que les consideren todos los beneficios, apoyos y programas que han implementado los gobiernos federales y que han perdido por este conflicto.

Refieren que desde hace meses han tocado puertas de varias instancias en los tres niveles de gobierno sin lograr una solución por la reivindicación de sus derechos y de las pérdidas que sufrieron, a pesar que tener las escrituras de los predios, de nada les ha servido.

Explicó que después de una sentencia emitida por un juez, hay un proceso de revisión, que ya se llevó a cabo, por lo que esperan que los magistrados ratifiquen a favor, por eso se manifestaron.