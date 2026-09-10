Desplegarán sensores para alertar por sismos

En Chiapas fue instalada una torre que formará parte del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y recibirá información clave sobre el tema de los sismos para generar alertas y cuidar la seguridad de la población, lo que significa un avance importante en materia de prevención.

El titular de la Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, Mauricio Cordero, confirmó la noticia y la intención es que la entidad esté preparada para estos eventos.

Los trabajos se están haciendo de manera coordinada con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires).

Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, dijo que la torre instalada en Chiapas se integrará al sistema de alertamiento en el país.

La antena receptora recibirá todos los datos (a través de radiofrecuencia) que generen los sensores que se instalarán en la costa de Chiapas; el monitoreo será permanente.

Cuando se tenga información de que algún sismo tiene una magnitud importante, el equipo instalado permitirá alertar a la población a través de diversos medios de difusión.

Una vez que concluya la instalación de la torre, el otro paso es seleccionar los sitios en la costa en los cuales se colocarán los sensores.

La primera etapa contempla la instalación de cinco equipos y en la segunda serán ocho, para hacer un total de 13 y tener mejores datos del monitoreo en las principales zonas de riesgo sísmico.

Una de las ventajas es que esta tecnología se podrá conectar a las demás estaciones del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y se tendrá información de los 96 equipos que forman parte del proyecto nacional.