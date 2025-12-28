Despliegan fuerza operativa tras hechos en Villaflores

Desde las primeras horas de este sábado se desplegó una fuerza operativa con más de 200 efectivos de las tres órdenes de gobierno, así como dos helicópteros en el municipio de Villaflores en la región Frailesca, tras los hechos violentos que se registraron la madrugada del sábado 27 de diciembre.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, derivado de los hechos ocurridos en el municipio, tras las denuncias realizadas al C5, las autoridades se trasladaron a este lugar para comenzar con las investigaciones.

Incendios

“Se logró comprobar que habían sido incendiados el “Bar Kábala” y “Anubis” localizados en la cabecera municipal”, detalló.

Dio a conocer que se recibieron denuncias por la desaparición de siete personas, dos de ellas presuntamente propietarias de los bares afectados.

También, dijo, se reportan tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables.

Las mujeres fueron trasladadas a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

En el lugar se comentó que familiares de dos hombres denunciaron su desaparición por estos hechos, quienes son propietarios de estos inmuebles.

“Hemos avanzado con datos tecnológicos y se pudo constatar que los responsables fueron sujetos que ingresaron a bordo de tres camionetas cerca de las tres de la mañana”, manifestó Llaven Abarca.

El fiscal general informó que, una vez realizadas las primeras investigaciones, se ha podido establecer que el motivo principal de estos lamentables hechos, es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

En un informe por separado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que se realizaron sobrevuelos en los municipios de Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoutla y zonas aledañas.