Despliegan operativo de búsqueda de personas

Autoridades estatales y municipales desplegaron un amplio operativo de búsqueda de personas no localizadas en el municipio de Mazatán, el cual incluyó revisiones vehiculares.

En la Presidencia Municipal, instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), terminales de transporte y diversos espacios fueron colocadas fichas con fotografías de personas desaparecidas en la región del Soconusco.

Ello con la finalidad de solicitar la colaboración de la ciudadanía para que “contribuya a encontrarlas”, según explicó el personal que participa en las brigadas.

Brigadas

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal, participaron en las acciones que también incluyeron revisiones de vehículos y motocicletas en diversos caminos y carreteras de la zona, aunque no se reportan aseguramientos de unidades ni detenciones de personas.

“Lo que se busca es amplias la difusión de las búsquedas para facilitar que la población pueda aportar información en caso de tenerla sobre alguna de las personas reportadas como ausentes”, precisaron.