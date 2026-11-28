Tras revelarse que en el centro de Tapachula es donde se comete más del 50 por ciento de los delitos, autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo de proximidad social que recorren las calles, negocios y mercados públicos.

Se trata de que los cuerpos de seguridad tengan más contacto con la ciudadanía, el comercio y las empresas, sobre todo durante la temporada de fin de año, que es cuando se registra una mayor movilidad económica.

Primeros recorridos

El alcalde Yamil Melgar Bravo, encabezó los primeros recorridos acompañados de elementos de las distintas corporaciones policiacas, estableciendo que se busca inhibir los delitos que se registran en esta zona. Ello también derivado de los acuerdos a los que han llegado durante reuniones con la presencia del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien fue el que reveló que el 50 por ciento de los incidentes reportados en este municipio se concentran en la zona centro, por lo que a partir de este viernes se reforzó la presencia de las fuerzas del orden en toda esa área.

Acciones pie tierra

El operativo permitirá que los elementos recorran “pie tierra” y con ello contar con mayor presencia directa en las calles, platiquen con los ciudadanos y no solamente sean con patrullajes vehiculares.