Despliegan operativo para aplicar 12 mil vacunas

La Secretaría de Salud de Chiapas informó de un despliegue realizado en el municipio de Chenalhó, en el cual pretenden aplicar hasta 12 mil vacunas a lo largo de una semana.

En las actividades de la dependencia, que dirige el secretario Omar Gómez Cruz, se informó que están en territorio alrededor de 16 brigadas.

Para consolidar este operativo de vacunación, se contó con el respaldo de las autoridades municipales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, además de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio Nacional de Salud Pública.

En el respaldo también se contó con un equipo de supervisión; el propósito es que se puedan recorrer alrededor de 106 localidades en una semana.

Módulos de vacunación

La Secretaría de Salud agregó que, además, instalarán 21 módulos de vacunación, en esos espacios se estarán impulsando las más de 12 mil 300 dosis disponibles.

Por esa razón se invitó a las familias a que acudan a estos sitios, con la intención de reducir los riesgos a la población.

Las áreas de salud tendrán dosis disponibles para atender temas como el sarampión, rotavirus, BCG, hexavalente y TDPA.

“Vacunarse es un acto de responsabilidad y amor comunitario”, enfatizaron desde la Secretaría de Salud para sensibilizar a la población con tener los esquemas completos de protección.