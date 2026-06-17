Despliegan operativo para prevenir ébola y hantavirus

Como parte de las estrategias prioritarias para proteger la salud de las personas en contexto de movilidad, la Secretaría de Salud del estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria número VII, desplegó un operativo integral de vigilancia epidemiológica para prevenir y detectar oportunamente el ingreso del virus del ébola, hantavirus y otras enfermedades infecciosas a la entidad.

Durante esta intervención, personal especializado brindó atención médica y preventiva a un total de 522 connacionales repatriados, quienes llegaron a la ciudad de Tapachula en cuatro vuelos distintos en los últimos días.

Al tratarse de una región fronteriza con alto flujo migratorio, las autoridades sanitarias activaron los protocolos de control sanitario en los puntos de arribo.

Acciones

Entre las acciones realizadas, el equipo de la Jurisdicción Sanitaria VII impartió pláticas informativas a los repatriados sobre los signos y síntomas de alarma, así como las medidas básicas de prevención contra el ébola y el hantavirus, enfermedades virales que representan un riesgo latente en zonas de tránsito internacional.

Asimismo, se estableció una vigilancia epidemiológica activa para la detección inmediata de cualquier sintomatología compatible con estas patologías.

Además de la supervisión clínica, se aplicó un esquema de vacunación preventivo con el fin de reforzar el estado inmunológico de los viajeros y evitar la propagación de otras enfermedades inmunoprevenibles.

Se suministraron dosis de biológicos contra sarampión, rubéola, parotiditis (paperas), tétanos, difteria y hepatitis B, garantizando una cobertura integral que protege tanto a la población repatriada como a las comunidades chiapanecas.

Las autoridades sanitarias destacaron que, hasta el momento, no se han registrado casos sospechosos de ébola entre los viajeros atendidos; no obstante, los operativos se mantendrán activos de manera permanente en la región.