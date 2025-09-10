Despliegan operativos de atención por inundaciones

Ante los daños causados por las intensas lluvias la tarde-noche del lunes, autoridades estatales, municipales, militares y de Salud, desplegaron operativos para la atención de las familias damnificadas.

En la ciudad de Tapachula las colonias que presentaron las mayores afectaciones son: Los Ángeles, Tres Cruces, Janeiro, Lomas del Soconusco, Los Lirios, Barrio Nuevo, Monroy, Jardines de Chiapas e Indeco Cebadilla.

El secretario de Protección Civil, Demetrio Martínez, explicó que al realizar el recuento determinaron que media centena de viviendas resultaron afectadas y en algunos casos el agua subió hasta un metro en el interior de las mismas, ubicadas en las márgenes del río Texcuyuapan, el cual se desbordó.

En la zona alta urbana de la ciudad en pocas horas cayeron más de 140 milímetros por medio cuadrado, lo que propició que el caudal de ese afluente subiera rápido y se desbordara en varias zonas de la ciudad, provocando también el arrastre de tres vehículos.

Despliegan Plan DN-III-E

Los afectados explicaron que la rápida subida el agua les impidió sacar sus pertenencias, por lo que sufrieron pérdidas de electrodomésticos, muebles, camas, colchones, ropa, artículos de limpieza personal y hasta documentos.

La 36.ª Zona Militar desplegó el Plan DN-III-E y la Armada de México el Plan Marina, para auxiliar a los damnificados, sumándose a las acciones la Secretaría de Salud del Estado y las autoridades municipales que ayudan a la limpieza en las zonas afectadas.

A pesar de la magnitud del fenómeno solamente diez personas fueron trasladadas a un refugio temporal por algunas horas, indicaron las autoridades.

El secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, acudió por la noche junto con el alcalde Yamil Melgar Bravo para conocer la situación y ordenar las acciones de ayuda necesarias a las familias afectadas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o desaparecidas por las inundaciones, mientras que se mantienen monitoreos en todos los ríos de la zona. Se ha pedido a la población mantenerse atenta, debido a que las lluvias persistirán en toda la región.