Despliegan proyecto de investigación de Inteligente Artificial

Tras una reunión con Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, confirmó que se está construyendo el proyecto de un Centro de Investigación basado en la Inteligencia Artificial (IA), en Chiapas.

Este espacio, apoyado en su gestión por los 50 catedráticos de la Unach que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, busca conocer las ventajas de la IA, sus mecanismos de desarrollo y la viabilidad en la entidad.

IA en el agro

Dijo que tras analizar e identificar las fortalezas de la universidad, por ejemplo en Ciencias Agrícolas, es posible sobre ellas aplicar la IA buscando detonar el sector, mejorando técnicas de producción y comercialización, entre otras.

Así, desde el desarrollo de la vida académica, formacional, de investigación y comercial se pueden atender estas áreas de oportunidad.

Dijo que Chiapas, y en general el sureste de México, es un mercado poco explorado de la IA y busca que la entidad se convierta en punta de lanza en la región.

Por ello, dijo, actualmente iniciaron las gestiones, desde el debate de las reformas a los programas académicos de la Unach, donde se plantea crear un Centro de Investigación transversal para la vida académica universitaria.

En este sentido, el investigador de la OIE sostuvo que este paso hacia la inteligencia artificial es un gran logro de Chiapas y celebró el interés del rector, quien agregó, es un claro innovador de la IA en beneficio de la comunidad académica y de la entidad en general.