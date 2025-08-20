Despliegan rutas de la salud; abasto al 80 %

Un total de 139 claves de medicamentos y diversos materiales fueron llevados a varias regiones de Chiapas, a través de las rutas de salud en las que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de salida.

El mandatario chiapaneco, en el marco de este evento, aseguró que la entidad mantiene un abasto de hasta un 80 % de medicinas en los espacios de Salud.

Al participar en un enlace en directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conocida conferencia de prensa La Mañanera, agradeció a la mandataria por todos los medicamentos, “creemos en la política federal suya”, agregó.

Rutas de la salud

Las 40 unidades de salud se estarán moviendo hacia cinco zonas de Chiapas, destacando San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Oxchuc, Simojovel y Palenque. A esas zonas se mandaron medicinas como: analgésicos, antibiótico y también antidepresivos.

Panorama nacional

En la conferencia del Pueblo se destacó que estas rutas de salud moverán alrededor de 10 mil kits de medicamentos, para beneficiar a unas ocho mil unidades médicas en el país.

Las entregas se estarán haciendo desde el 19 y hasta el próximo 23 de agosto y serán mil seis las rutas de entrega. A nivel federal, se detalló que cada kit de medicamentos tiene alrededor de 147 medicinas para el nivel uno de atención.

“Agradecerle mucho a la presidenta de la República por todo su apoyo, por su disposición de hacer de nuestro estado un estado saludable, ordenado y contar con su apoyo es fundamental para los más enfermos”, remarcó Ramírez Aguilar.

Local

La Secretaría de Salud, que dirige Omar Gómez Cruz, informó que entre febrero y agosto de este año se han atendido 817 unidades de salud, que abarcan 14 hospitales generales, tres de la mujer, además de 24 básicos, así como los centros y casas de salud.

“En Chiapas el tema de abasto de medicamentos lo hemos tomado con toda transparencia y honestidad”, se informó por parte de la instancia estatal.