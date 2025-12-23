Despliegan vigilancia en carretera Tuxtla-SCLC

Derivado del inicio del periodo de vacaciones, un grupo del sector transporte solicitó a las autoridades de seguridad que haya mayor vigilancia sobre el tramo carretero (vía cuota) que conecta a San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), destacó la pronta respuesta de las autoridades, toda vez que se ha notado el despliegue de patrullas al transitar la zona.

En redes sociales el líder del sector destacó la respuesta de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y de la Guardia Nacional; justo en días recientes adheridos a la Conatram Chiapas hicieron la observación a las instituciones de lo que ocurría en la supercarretera.

“Muchas personas opinaron con diversos puntos de vista para evitar los accidentes automovilísticos, pero lo mejor de estas reuniones es la pronta respuesta de la autoridad”, expresó Rayo Cruz en redes sociales.

Panorama

El gremio del transporte expresó su preocupación debido a que han ocurrido muchos accidentes en ese tramo carretero, por lo que también se ha pedido la intervención de las autoridades para que haya inversión en tecnología.

En un documento fechado al 19 de diciembre de este año, Conatram Chiapas pidió que haya recursos para colocar los señalamientos y sean visibles las restricciones en la velocidad de los conductores con las unidades.

En la última reunión con autoridades locales y federales, el grupo de transportistas recordó la importancia de establecer el proyecto de las fotomultas, para que cada infractor pague la sanción a las autoridades competentes.

En la misiva solicitaron a las autoridades acompañamiento terrestre para brindar más seguridad en ese tramo carretero, debido a que está activo el periodo de vacaciones y es cuando la zona registra mayor afluencia por parte de visitantes.

Finalmente, la Conatram Chiapas reconoció la intervención del secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y de la Guardia Nacional, a fin de evitar accidentes en esa vía de comunicación a través de recorridos de vigilancia.