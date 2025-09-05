Después de 30 años llega un gobernador a Ciencias Sociales

El gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, inauguraron este miércoles el nuevo edificio y domo de la Facultad de Ciencias Sociales, con sede en San Cristóbal de las Casas.

En un hecho histórico, ya que tenía más de 30 años que un gobernador no visitaba dicha Facultad. En el acto de inauguración se dio a conocer que la obra beneficia a más de 500 estudiantes de la universidad.

Ramírez Aguilar estuvo acompañado del encargado de la Dirección de la Facultad, Orlando Uriel Bravo Argüello, la presidenta Fabiola Ricci, entre otras autoridades quienes recorrieron la estructura tipo U2-C, que cuenta con cubículos de docentes, área de tutorías, área administrativa, sala de maestros, área de gobierno, dirección, administración, sala de usos múltiples y servicios sanitarios.

Alumnos y maestros se concentraron en la plaza de la institución para dar la bienvenida al gobernador, y prepararon un acto cultural con bailables, en el que no pudo estar presente el gobernador por ajustes en su agenda.