Destaca alcalde mensaje de unidad de Sheinbaum

Tras el reciente primer informe de resultados de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado el 5 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, calificó el discurso como “contundente y lleno de sensibilidad”, mientras destacó que la capital continúa trabajando en diversos ejes para ser un referente en el país.

El edil tuxtleco señaló que el mensaje de la mandataria federal invita a la reflexión sobre los avances alcanzados y refuerza el compromiso de los municipios para sumarse al proyecto de transformación nacional.

“Fue un informe que nos llenó a todas y todos los mexicanos de esperanza, al ver cómo una gran mujer está conduciendo los destinos del país de manera extraordinaria”, expresó.

Reconocimiento

Además, destacó que durante el informe hubo un reconocimiento especial al gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, particularmente en materia de seguridad, pero también en otros ejes de desarrollo que, dijo, ya muestran resultados positivos en Chiapas.

“En Tuxtla Gutiérrez seguiremos trabajando de la mano con nuestro gobernador y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos seguros de que, bajo sus políticas y con el respaldo ciudadano, vamos a seguir transitando en esa transformación que tanto necesitábamos”, apuntó.