Destaca avance en desarrollo de biofertilizantes

La innovación, basada en el desarrollo de biofertilizantes elaborados con bacterias élite nativas, representa una alternativa sustentable con el potencial de mejorar la productividad agrícola, recuperar la fertilidad de los suelos y beneficiar de manera directa a Chiapas, una de las entidades con mayor vocación agropecuaria del país.

Esta fue la propuesta presentada por los investigadores Luis Alberto Manzano Gómez, Reiner Rincón Rosales y Clara Ivette Rincón Molina, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Dieron a conocer los avances de esta tecnología desarrollada en el Instituto, como resultado de un trabajo de investigación enfocado en ofrecer soluciones biotecnológicas para la agricultura sostenible y la conservación de los recursos naturales.

Esto formó parte de las propuestas estratégicas del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para atender los principales desafíos del sector agroalimentario; participaron investigadores de diversos institutos tecnológicos del país.

Tecnología

La tecnología presentada por el equipo de investigación del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez utiliza bacterias nativas con capacidades multifuncionales, capaces de estimular el crecimiento vegetal, mejorar la disponibilidad de nutrientes y favorecer la recuperación de suelos degradados.

Este desarrollo constituye una respuesta científica a problemas como la erosión, la salinidad, la alcalinidad y la contaminación de los mantos acuíferos ocasionada por el uso intensivo de fertilizantes e insumos químicos.

Como ejemplo, los investigadores expusieron el caso de los cultivos de tomate, chile y maíz en Chiapas, donde la degradación del suelo y la contaminación derivada de lixiviados químicos han disminuido la productividad agrícola.