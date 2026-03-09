Destaca chiapaneco en cine internacional

El productor y director chiapaneco afromexicano, André Lô Sánchez, participó en EFM Toolbox 2026, programa del EuropeanFilm Market (EFM) de la Berlinale, uno de los espacios de industria más importantes del cine internacional.

El programa en Alemania reúne a productores de contextos que históricamente han sido segregados para fortalecer sus herramientas profesionales, ampliar redes de colaboración y facilitar el acceso a mercados globales.

Durante la semana del mercado, André, quien fue parte del equipo de TVO Cuarto Poder hace varios años, trabajó una serie de mesas de trabajo, mentorías y encuentros con profesionales de la industria, incluyendo sesiones con agentes de ventas, programadores de festivales, distribuidores y representantes de fondos internacionales.

Sector

Entre las actividades destacaron especialistas del sector, con tópicos sobre agentes de talento, reuniones de estrategia de festivales y financiamiento, así como espacios de networking con iniciativas como Matchmakers-Global South Lab, enfocados en promover coproducciones entre regiones del sur global.

Durante su participación en Berlín, André presentó dos proyectos en desarrollo estratégico dentro del mercado internacional.

“Las Historias de Mi Gente”, largometraje documental terminado que actualmente busca distribución internacional, y Guardiana de las Ausencias, documental híbrido en desarrollo.

Esta participación busca colocar al centro del debate la perspectiva y realidad inmediata de vida de algunos grupos históricamente segregados.

Industria

La participación en EFM Toolbox, forma parte de los esfuerzos por fortalecer la presencia de cineastas mexicanos en espacios estratégicos de industria, y abre nuevas posibilidades de coproducción, circulación internacional y colaboración para proyectos que conectan historias entre América Latina, África y Europa.

Egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y fundador de Cardumen Lab, casa productora y plataforma de creación enfocada en narrativas antirracistas y de impacto social, André Lô Sánchez ha desarrollado proyectos documentales y transmedia que exploran identidad, memoria colectiva y experiencias afrodescendientes en América Latina y la diáspora negra.

Ha sido premiado en diversas ocasiones por la comunidad internacional y se ha convertido en un referente para la comunidad emergente.

Identidad

Tuxtleco de nacimiento, pero se autodenomina “chilampaneco”, un neologismo que utiliza para describir su identidad binacional y cultural, vinculando sus raíces en Chiapas con su herencia de Senegal y su vida en la Ciudad de México.