Destaca Chiapas en alimentos orgánicos

La producción de alimentos orgánicos ha tomado fuerza en los últimos años en México. Actualmente, los productores orgánicos cultivan en 210 mil 504 hectáreas, principalmente en los estados de Chiapas, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Oaxaca.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el 33 % corresponde a café, el 16 % a aguacate, naranja, mango y agave, mientras que el 51 % restante a coco, ajonjolí, cacahuate, cártamo, nuez, uva, limón, espárrago, quinoa, fresa, plátano, maíz, apio y frambuesa, entre otros.

Productoras y productores

Con al menos 40 mil productoras y productores de pequeña y mediana escala y 21 organismos de certificación, la producción de alimentos orgánicos se ha fortalecido a más de 370 productos frescos de origen vegetal y animal y más mil 700 procesados en 2025.

Actualmente México y Canadá intercambian productos orgánicos que no requieren de una doble certificación porque sus sistemas son equivalentes, lo cual simplifica y agiliza los procesos de importación y exportación y disminuye el costo para las y los productores.

Sobre la certificación de productos de origen animal, destacan la miel, polen, propóleo, jalea real, huevo, carne de pollo, leche de caprino y bovino y carne de bovino.

La dependencia señaló que cada vez son más los productores que se adhieren a la Ley de Productos Orgánicos (LPO), que brinda garantías a los consumidores sobre la integridad de este tipo de alimentos, derivado de 11 años de trabajo.

Evaluación continua

La evaluación continua de los Organismos de Certificación Orgánica a los productores que se rigen bajo la LPO y portan el sello Orgánico México, ayuda a combatir la falsificación de productos orgánicos y a dar valor agregado a las mercancías.