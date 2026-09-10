Destaca Chiapas en producción pecuaria

El sector pecuario de Chiapas continúa mostrando resultados alentadores, ubicándose entre las primeras posiciones a nivel nacional en la producción de carne de ave, huevo para plato y miel, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC).

En el periodo entre enero y abril de 2026, la entidad alcanzó una producción de 86,846.49 toneladas de carne de ave, lo que la colocó en el sexto lugar nacional, con una participación del 6.5 % del total nacional.

Este volumen refleja un crecimiento acumulado del 23.6 % desde 2020 y del 11.7 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Uno de los datos más destacados del informe es el espectacular crecimiento de la producción de huevo para plato, que entre enero y abril de 2026 registró un incremento del 132.8 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este aumento representa el mayor crecimiento entre los principales productos pecuarios del estado, consolidando a la avicultura como un sector en franca expansión.

Cabe mencionar que en el acumulado de los últimos seis años, la producción de huevo en Chiapas ha crecido un 54 %, y solo en el último año experimentó un incremento del 53 %.

En el rubro apícola, Chiapas se posicionó en el tercer lugar nacional en producción de miel durante el primer cuatrimestre de 2026, con dos mil 808.05 toneladas de miel provenientes de colmenas activas y una aportación del 3.6 % de la producción nacional.

El informe del Observatorio Ciudadano también revela que la entidad mantiene una tendencia positiva en otros sectores pecuarios: la producción de carne de bovino supera las 18 mil 889 toneladas (sexto lugar nacional), la de porcino alcanza más de 10 mil 869 toneladas (séptimo lugar).