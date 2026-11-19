La titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), María Eugenia Culebro, destacó el proyecto piloto propuesto por Chiapas denominado Células Potenciadoras, mediante el cual se respaldan procesos de investigación ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La encargada del impulso a la exploración en la entidad desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), explicó que el estado está destacando en el universo nacional por la aceptación de proyectos y de investigadores, por ello, se impulsa el modelo piloto denominado Células Potenciadoras, mediante el cual académicos consolidados ofrecen acompañamientos y tutorías a jóvenes iniciados en la materia.

Modelo

“Se trata de un modelo de investigadores ayudándose a crecer a otros investigadores, fortaleciendo los cuerpos académicos, pero sobre todo el interés por identificar y analizar problemáticas regionales, para posteriormente plantear soluciones”, finalizó.

Asimismo dijo que el crecimiento de académicos reconocidos por el SNII demuestra la capacidad de la universidad para desarrollar investigación de alto impacto y contribuir a la búsqueda de soluciones para los principales desafíos de Chiapas y del país, privilegiando no solamente la cantidad, sino también la calidad, pertinencia e impacto de la investigación universitaria.