Destaca diputada impulso al programa Mujer Segura

La diputada Marcela Castillo Atristain destacó el impulso que el gobernador Eduardo Ramírez ha dado al programa “Mujer Segura”, una iniciativa de gran relevancia para un estado como Chiapas, donde varios municipios se encuentran bajo Alerta de Violencia de Género.

Las declaraciones se dieron al término de un evento realizado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde el mandatario estatal hizo entrega de más relojes del citado programa, diseñados para brindar seguridad inmediata a las mujeres.

“Les quiero platicar más acerca de la importancia de este programa. Ustedes saben que tenemos municipios en alerta de género vigentes; uno de ellos es la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez”, explicó la legisladora.

Dijo que precisamente por esta situación, se ha priorizado la distribución de estos dispositivos en la capital.

Mecanismo de protección

Castillo Atristain detalló el mecanismo de protección: con solo cinco pulsaciones en el reloj, la usuaria se conecta directamente con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), al tiempo que se alerta automáticamente a las personas de confianza que ella haya registrado previamente en la aplicación del programa.

“Ellas podrán alertar a la seguridad para que venga en su auxilio”, recalcó la diputada, enfatizando la rapidez y eficacia del sistema.

La representante popular hizo un llamado a difundir masivamente la existencia de este programa, con el fin de que pueda llegar a todas las mujeres de Chiapas. “Iremos compartiéndoles las buenas obras del gobierno del Estado, pero principalmente el interés y la protección en la seguridad de las mujeres”, afirmó.

El programa “Mujer Segura” se consolida así como una de las herramientas tecnológicas clave en la estrategia estatal para enfrentar y erradicar la violencia de género, especialmente en los municipios donde la alerta está activada, buscando ofrecer una respuesta inmediata en situaciones de riesgo.