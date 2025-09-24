Destaca diputado compromisos de Claudia Sheinbaum

Tras la visita de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo al municipio de Tapachula para rendir su primer informe de actividades, el diputado Freddy Escobar Sánchez, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, destacó los compromisos adquiridos para detonar el desarrollo de la región sur del estado.

En entrevista, el legislador morenista expresó el contento de los chiapanecos y, en especial, de los tapachultecos por haber recibido a la mandataria y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Nuestra presidenta escogió Tapachula para rendir este informe, en donde se da cuenta de los logros que ha alcanzado este gobierno”, afirmó Escobar Sánchez.

El diputado, quien se identificó como ciudadano tapachulteco y morenista, enfatizó que gracias a la gestión de la presidenta y del gobernador hoy se tiene “un Chiapas en paz, un Chiapas tranquilo”.

Proyectos clave

Entre los compromisos más relevantes anunciados durante la visita, subrayó dos proyectos clave.

Polo de Desarrollo, un proyecto que “va a detonar la economía, no solamente de la zona de Soconusco, sino de todo Chiapas”.

Este polo se ubicará en Puerto Chiapas y buscará agilizar el comercio a través de la intermodalidad del transporte acuático y ferroviario para los productos de la costa chiapaneca.

Sobre la línea K del Tren Interoceánico, escobar Sánchez resaltó la importancia de esta conexión ferroviaria que “va a conectar a Chiapas con el resto del país”.

Dijo que después de muchos años de inactividad, el estado está “muy cerca de volver a tener el tren en activo”.

Al ser cuestionado sobre el proyecto más importante para el municipio en este primer año de Gobierno Federal, el diputado fue enfático: “Precisamente el Polo de Desarrollo que se va a efectuar y se va a llevar a cabo ahí en Tapachula en Puerto Chiapas”.

Remarcó que esta iniciativa generará mayor agilidad comercial y optimizará el transporte de productos.

Por último, el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur expresó su agradecimiento del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y hacia la presidenta Sheinbaum por “todos esos proyectos que nos están aterrizando ya en Chiapas. Estas acciones forman parte de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”.