Destaca en Concurso Transparencia en Corto 2025

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) reconoció el triunfo de estudiantes y egresadas del plantel 120 Nachig del municipio de Zinacantán, quienes destacaron a nivel estatal y nacional en la vigésima edición del “Concurso Nacional Transparencia en Corto 2025”, que impulsa la participación juvenil mediante producciones audiovisuales enfocadas a los valores cívicos, legalidad y anticorrupción.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, recibió en su oficina a las ganadoras, quienes acudieron acompañadas por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto. Ambas funcionarias reconocieron el talento, creatividad y compromiso social de las jóvenes, cuyo trabajo posiciona a esta institución educativa como un referente estatal en formación artística, audiovisual y de participación ciudadana.

Estudiantes, el centro del quehacer educativo

En este contexto, Figueroa García reafirmó que la institución trabaja bajo el principio de que las y los estudiantes son el centro del quehacer educativo, reiterando el compromiso de seguir apoyando el talento juvenil en todos los planteles del estado. “En el Cobach hay potencial, hay talento y hay sueños que deben impulsarse con responsabilidad y respeto”, subrayó.

Entre las galardonadas se encuentran: Liliana Mercedes Gómez Pérez, egresada que ha sido reconocida con el primer lugar nacional 2023, tercer lugar nacional 2024 y primer sitio estatal 2025; Viviana del Rocío Vázquez Hernández, también egresada y ganadora del primer sitio nacional 2023; así como las estudiantes Karen Yeshua Pérez Sánchez, quien obtuvo la segunda posición estatal 2025, y Wendy Yamilet Gómez López, ganadora del primer sitio nacional 2025 y tercer sitio estatal 2025.

Proyectos

Sus destacadas trayectorias en la creación de producciones audiovisuales demuestran la consolidación de un semillero de talento y participación juvenil dentro de este subsistema educativo.

Durante el encuentro, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, destacó el valor del trabajo creativo de las jóvenes, así como la labor formativa del Cobach para impulsar proyectos con enfoque social que fortalezcan la cultura de la legalidad.