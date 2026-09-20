Destaca ERA coordinación en Simulacro Nacional

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el Segundo Simulacro Nacional 2026 desde la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado, en el municipio de Comitán de Domínguez, donde reconoció la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la amplia participación ciudadana, factores que consolidan a Chiapas como un referente en materia de prevención, autocuidado y capacidad de respuesta ante emergencias.

Luego del informe emitido por las autoridades de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado, el mandatario participó en la reunión virtual del Comité Nacional de Emergencias, presidida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), Omar García Harfuch. Durante este encuentro, sostuvo que Chiapas cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para salvaguardar la integridad de la población y agradeció a la Federación por el respaldo en materia de seguridad y PC.

Preparación

“Chiapas tiene una actividad sísmica histórica. Por eso tenemos un plan de sismo actualizado. Estamos convencidos de que la prevención, la tecnología, la coordinación y la participación ciudadana hacen que la sociedad cada vez esté mejor preparada. Estos simulacros sirven para poder medir nuestra capacidad de respuesta y reforzar la coordinación entre las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad, salud y los Comités Humanistas de Protección Civil”, apuntó.

Protección Civil

Por su parte, el secretario de PC estatal, Mauricio Cordero Rodríguez, agradeció la participación ciudadana en el Simulacro Nacional y explicó que estos ejercicios permiten aprender y practicar cómo actuar ante un sismo de gran magnitud, identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro, y estar mejor preparados ante una emergencia real para evitar pérdidas humanas.