Destaca la entidad con 8 nuevas áreas protegidas

En tan solo un año de trabajo en Chiapas, se declararon ocho nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que representa un avance en la conservación de alrededor de dos mil 700 hectáreas, destacó Eduardo Balcázar, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

A través de un video compartido, informó que en la presente administración, una de las prioridades es la protección del medio ambiente, por eso se ha impulsado mayor cuidado a diversos espacios.

Protección de la flora y fauna

Dentro de estas acciones se destacaron los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, con la intención de evitar que hayan proyectos urbanos que afecten a los pulmones de la capital.

"Con esto, incrementamos la protección de más de dos mil 700 hectáreas. Este logro representa el año con más declaratorias en la historia de Chiapas", remarcó el director.

En otro orden de ideas, también resaltó que se ha trabajado en otro aspecto clave, como lo es la sanción por el maltrato animal, y que contempla de tres hasta cinco años de cárcel.

Recorridos

Dentro del trabajo que han llevado a cabo, resaltó que se han hecho más de 850 recorridos por diversas playas de Chiapas, para la recolección y protección de la tortuga marina para garantizar su conservación.

Asimismo, dijo que realizan un monitoreo constante en el norte de Chiapas para la conservación del manatí; gracias a ello se ha logrado la rehabilitación de dos ejemplares y dos más están en proceso, para posteriormente integrarlos a su hábitat natural. Balcázar mencionó que el cuidado del medio ambiente es prioridad en esta Nueva Era del Humanismo.