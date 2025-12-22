Destaca la Inteligencia Artificial en la academia

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, explicó que la actual administración impulsa el Plan de Adopción de Inteligencia Artificial (IA), un documento estratégico que pondrá a la vanguardia a Chiapas para potenciar la docencia e investigación.

Abundó que la institución ya cuenta con el primer Comité Científico Académico de IA, y que alrededor de cinco mil personas fueron capacitadas por medio de una Cátedra Universitaria de gran nivel.

Espacio

Explicó que este año abrió sus puertas el Aula Digital Inmersiva en la Facultad de Negocios y se recibieron drones de última generación para agricultura de precisión.

Chacón Rojas puntualizó que con el fortalecimiento de la gobernanza y vida democrática institucional, se renovaron los liderazgos académicos mediante la designación de siete titulares de Unidades Académicas por parte de la Honorable Junta de Gobierno y se reactivó el Colegio de directoras y directores, órgano de consulta que retomó sus sesiones de trabajo tras tres años de inactividad, garantizando la estabilidad y el funcionamiento colegiado de nuestra Casa de Estudios.

Finanzas sanas

Esta estabilidad permitió tomar rumbos que antes no se tenían, como el caso de la IA. Hizo hincapié en que actualmente la universidad cuenta con finanzas sanas y responsables, sustentada en una administración transparente, austera y eficiente, cumpliendo al 100 por ciento con las obligaciones de transparencia y auditoría ante los órganos federales y estatales.

Finalmente dijo que la Inteligencia Artificial (IA), se buscará aplicar a diversas áreas de las carreras que usan los estudiantes y en el primer semestre del 2026, ofrecer resultados a la vista.