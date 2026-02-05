Destaca labor del INAH en favor del patrimonio histórico

En el marco de la conmemoración del 87 Aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recorrió los espacios recientemente reacondicionados de la Sala de Sociedades Prehispánicas de Chiapas, ubicada en el Museo Regional de Chiapas, donde destacó la relevancia de recuperar estos recintos que resguardan piezas prehispánicas, así como la memoria y el patrimonio cultural e histórico del estado.

El mandatario también entregó reconocimientos al personal por sus años de servicio y valoró la labor que realiza este organismo público en beneficio no solo del pueblo de Chiapas, sino también de visitantes nacionales e internacionales. “Felicidades a todas y todos; deseamos que esta gran institución al servicio del mundo cumpla muchos años más”, expresó.

Eduardo Ramírez afirmó que las distintas dependencias dé su administración continuarán trabajando de manera coordinada con el INAH para avanzar en el rescate y la recuperación de áreas, edificios y monumentos históricos. Señaló que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, resaltó el trabajo conjunto con el INAH para el reacondicionamiento de la Sala de Sociedades Prehispánicas de Chiapas, realizado con estricto apego a los lineamientos de conservación. Asimismo, celebró los 87 años de creación del Instituto a nivel nacional y 55 en Chiapas, y precisó que, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez, la Nueva ERA mantendrá la coordinación interinstitucional para preservar el legado, el patrimonio y la memoria del pueblo chiapaneco.

El director del Centro INAH en Chiapas, Leobardo Daniel Pacheco Arias, subrayó que el trabajo del instituto en Chiapas fortalece la identidad, la educación, la cohesión social y el turismo cultural, y detalló que en 2025 los museos y zonas arqueológicas del estado registraron alrededor de 462 mil visitantes. Reconoció al gobierno de la Nueva ERA por las mejoras realizadas, una acción que, dijo, fortalece la conservación preventiva del patrimonio y mejora la experiencia del público, tras la reapertura de este espacio que permaneció cerrado por casi seis años. Además, reiteró la disposición del INAH para continuar trabajando de forma coordinada en la protección y difusión de la memoria histórica y cultural de la entidad.

En representación de las y los galardonados, Mariano Abel Coutiño González agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar las mejoras a las instalaciones, las cuales durante años carecieron de condiciones adecuadas para recibir a las y los visitantes. Asimismo, manifestó su orgullo de pertenecer al INAH y reconoció el trabajo de arqueólogos, investigadores y personal que contribuyen al resguardo del patrimonio cultural, al reafirmar el compromiso institucional.