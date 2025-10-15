Destaca legislador resultados de operativos

Luego de los operativos de seguridad desplegados este lunes en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, en la región Valle Zoque, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), dijo que estas acciones son “contundentes” y reafirmó el apoyo del Poder Legislativo a la estrategia de seguridad estatal.

En entrevista, el legislador fue cuestionado sobre los resultados reportados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), y expresó que: “Siempre reconocemos el trabajo comprometido del gobernador Eduardo Ramírez en el tema de la seguridad, y puntualizamos que la paz se construye todos los días”.

Guillén Guillén admitió que aún existen desafíos por superar en la materia. “Aún este es un reto el terminar con los focos rojos que pudieran surgir. Se está trabajando, es algo complicado, pero creo que la paz se siente en todo el estado de Chiapas”, afirmó. Aseguró que, a pesar de resistencias puntuales, se avanza hacia un estado “muy en paz”.