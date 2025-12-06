Destaca liderazgo de Eduardo Ramírez

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, señaló la transformación que ha vivido no solo el estado, sino también la ciudad con el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, destacó avances en seguridad y una coordinación estrecha entre el estado y el municipio, al tiempo que vislumbra un futuro más próspero.

El alcalde subrayó el informe diario del mandatario estatal, señalando que su administración ha impulsado una transformación en la tranquilidad, la paz y la inversión pública.

“Este primer año ha estado lleno de acciones importantes”, afirmó.

Además, mencionó proyectos como la carretera de las culturas y otras obras que, a su juicio, reflejan un cambio radical en el estado, mientras agradeció al gobernador por su trabajo y expresó su convicción de que los próximos cinco años podrían ser “todavía mucho mejores”.

Sobre el tema de la seguridad, destacó que existe una coordinación sólida entre el gobierno de Tuxtla y la administración estatal, alineada con las políticas establecidas por el gobernador y respaldadas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de seguridad, Óscar Aparicio.

Gracias a este esfuerzo conjunto, dijo, la capital chiapaneca vive una situación muy importante en materia de seguridad histórica, aunque admitió que el reto no termina ahí.

“Tenemos que convertirla en la capital más segura del país”, afirmó.

Eduardo Ramírez Aguilar asumió la gubernatura de Chiapas el 8 de diciembre de 2024, tras ganar las elecciones con una amplia mayoría.

Su administración se desarrolla bajo un Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 con cinco ejes estratégicos: “Chiapas en paz” (seguridad y cero corrupción), educación intercultural y humanista, humanismo, prosperidad compartida y conciencia ambiental.

Finalmente, el alcalde enfatizó en que el primer año de Ramírez Aguilar ha sido un periodo exitoso y prometedor, especialmente por los avances en seguridad y la coordinación intergubernamental.

No obstante, reconoció que el desafío es grande: más allá de consolidar la paz, se trata de construir una capital y un estado prósperos, seguros y con justicia social.