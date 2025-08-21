Destaca magistrado nombramiento de Leticia Pérez

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con la recién nombrada magistrada Leticia Pérez López, quien se desempeñaba como jueza de lo familiar.

Protesta

Esto después del acto de toma de protesta de ley, realizado por el Honorable Congreso del Estado, a propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en donde se realizó la lectura de su destacada trayectoria profesional y carrera judicial dentro de esta casa de la justicia.

Vocación

Durante este encuentro, el magistrado presidente, Moreno Guillén, exhortó a la magistrada Pérez López, a seguir demostrando su vocación al servicio en la impartición de justicia, ahora desde esta nueva encomienda, confiando en que su experiencia y su formación en derechos humanos abonarán al enfoque humanista en esta institución.

Asimismo, el magistrado Moreno Guillén reconoció que este nombramiento refuerza la labor jurisdiccional, permitiendo avanzar hacia una justicia más humanista, con una perspectiva de género, que responda a los desafíos actuales en materia de equidad e inclusión.