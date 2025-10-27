Destaca Mario Guillén los beneficios del TMEC

Luego de la realización de los foros de consulta en la entidad para analizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucupo) del Congreso del Estado, se pronunció a favor del acuerdo comercial, al que calificó como históricamente positivo para el país.

En entrevista, el legislador detalló que en los encuentros desarrollados días atrás en Chiapas se reunieron diversos actores para analizar las propuestas de cara al proceso de revisión del tratado.

Resultados positivos

“Yo creo que, en general, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un tratado que históricamente los resultados han sido positivos”, afirmó Guillén Guillén.

Reconoció que, como en todo tratado internacional, existen procesos de revisión y renegociación necesarios, cuyo objetivo principal debe ser “proteger siempre a la parte mexicana”.

El diputado destacó que los resultados del acuerdo, desde su entrada en vigor en 1994, “son muy benéficos para México”, aunque aceptó que “hay partes que siempre se tendrán que revisar”.

Al ser cuestionado sobre el posible impacto para los productores y el empresariado chiapaneco si no se logra una revisión adecuada, el titular de la Jucupo enfatizó que se trata de “temas delicados”.

Comercio global

Sin embargo, contextualizó que el comercio global actual va más allá de la relación con Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México, e incluye a naciones como China y otros países asiáticos.

“Hoy ya el mundo es muy diferente, pero sin duda es para beneficio de la gente, buscar mejores opciones comerciales, mejores precios, mejor calidad”, señaló. Reiteró su postura de que el TMEC representa algo benéfico para la nación.

Cabe recordar que, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este acuerdo incluye disposiciones modernizadas sobre comercio digital, propiedad intelectual y laborales, entre otras.