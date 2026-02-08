Destaca población migratoria infantil en frontera

La frontera de Chiapas con Centroamérica continúa cambiando, ofreciendo escenarios complejos como la reciente multiplicación de población infantil.

Por ello es necesario mantener las políticas migratorias pero con perspectiva humanitaria, expuso el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos Argüello.

El funcionario destacó la importancia de consolidar mecanismos de diálogo y coordinación que permitan una atención integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, atención a la niñez y especial cuidado de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Consejo Consultivo

Explicó que recientemente se instaló un Consejo Consultivo que entre sus funciones destaca la emisión de recomendaciones y propuestas para la mejora de las políticas públicas en materia de movilidad humana.

Dijo que esta acción busca ponderar la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la atención integral a los fenómenos sociales que impactan a la entidad.

El funcionario destacó la importancia de consolidar mecanismos de diálogo y coordinación que permitan una atención integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, atención a la niñez y especial cuidado de los grupos en situación de vulnerabilidad.