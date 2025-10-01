Destaca proyecto sobre biomateriales sostenibles

El proyecto “Síntesis y evaluación de películas de biopoliuretano derivadas de aceite de higuerilla (Ricinus communis)”, asesorado por investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, busca desarrollar materiales renovables con aplicaciones potenciales en el sector salud, principalmente como apósitos para el tratamiento de heridas.

La investigación obtuvo reconocimiento internacional en el Simposio Internacional de Ingeniería Química, organizado de manera virtual por LatinXinChE, división del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE).

Las estudiantes Martha Morales Bello y Gabriela Sánchez Sarmiento, del programa de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana, trabajaron con Rocío Meza Gordillo, profesora-investigadora del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, y Eder Caballero Moreno, estudiante del Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología del mismo instituto.

Investigación

Meza Gordillo dijo que evaluaron los mecanismos de degradación de las películas bajo condiciones de envejecimiento acelerado, como exposición a altas temperaturas, radiación UVA, solventes y agentes oxidantes.

Los resultados mostraron que los biopoliuretanos presentan propiedades comparables a los poliuretanos derivados del petróleo, con estabilidad térmica, resistencia química y a la radiación ultravioleta.

Sin embargo, al tratarse de materiales de origen biológico, ofrecen la ventaja de ser potencialmente biodegradables, lo que los convierte en una alternativa sostenible para aplicaciones biomédicas.

La participación de Martha y Gabriela en este encuentro internacional refleja la calidad de la formación que reciben y el compromiso del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y la Universidad Veracruzana con la generación de soluciones innovadoras y sustentables.