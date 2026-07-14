Destaca Susana Solís el aporte de Cuarto Poder

Chiapas y el periódico Cuarto Poder han hecho una de las mayores “contribuciones a nivel histórico”, sostuvo la periodista Susana Solís Esquinca en su programa de radio en El Heraldo Radio Chiapas, durante una entrevista al jefe de información de esta casa editorial, Ciro Castillo, quien detalló los próximos eventos, en el marco del 50 aniversario de ser tu diario vivir.

La destacada ganadora del Premio México de Periodismo expuso a los jóvenes “no saben toda la contribución que ha hecho el Estado de Chiapas a nivel histórico y obviamente el Cuarto Poder”.

Destacó la importante visión empresarial y periodística de don Conrado de la Cruz y el papel de “guerreras” de la maestra María Morales y Ana María de la Cruz , “las únicas o las primeras mujeres que dirigieron un medio y están al frente de una empresa editorial”.

Próximas actividades

Al aire, Castillo detalló que las próximas actividades se llevarán a cabo el 15 y 16 de julio en el Auditorio Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El miércoles 15 a las 10 de la mañana se realizará el conversatorio “EZLN, el boom del periodismo y el fotoperiodismo”, con la participación de las periodistas Susana Solís Esquinca y Gabriela Coutiño, Francisco Barbosa (exdirector del periódico), el fotoperiodista Alexis Sánchez y como invitado especial Pedro Valtierra, reconocido por su cobertura del conflicto armado de 1994 y como corresponsal de guerra en Centroamérica. El moderador también será el conductor de televisión, Miguel Ángel Osio Trejo.

Ese mismo día a las 6 de la tarde, el columnista y colaborador de Cuarto Poder, Julio Hernández, “Astillero”, ofrecerá la ponencia ¿Podrá regenerarse el sistema político en las siguientes elecciones?

El jueves 16 a las 6 de la tarde, el escritor Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, cuya columna se replica en más de 100 medios del país presentará su ponencia “De política y cosas peores”.

Evolución

En la conversación, Ciro Castillo detalló la evolución del periódico, que pasó de ser dos hojas en sus inicios —el ejemplar más antiguo encontrado data de 1976— a convertirse en un medio que llegó a tener 120 páginas en su momento de mayor auge, con suplementos como “Parachicos” y “Conexión”, este último dedicado a tecnología.

Recordó que el diario, durante el levantamiento zapatista de 1994, llegó a tirar 15 mil ejemplares, consolidándose como lectura obligada en todo Chiapas.