Destaca Unach a docentes de convocatoria del SNII

Personal docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que participaron en la “Convocatoria para el Reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores 2025” emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), sostuvieron un encuentro con autoridades de la Administración Central.

Al felicitar a los más de 50 docentes que alcanzaron su ingreso a este sistema, el nivel dos y un reconocimiento emérito, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseguró que este logro es producto de su esfuerzo y dedicación para organizarse, generar conocimientos y divulgarlos.

Élite nacional

Estar dentro del SNII, es formar parte de una élite nacional, sinónimo de un prestigio personal e institucional, por lo que deben sentirse valorados y considerados por nuestra universidad, apuntó Chacón Rojas.

En este marco, la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, resaltó que este es un homenaje no solo a sus logros individuales, sino también al compromiso colectivo de la comunidad académica con la generación de conocimiento.

“Hacer investigación en una universidad pública tiene un simbolismo profundo, dado que a través de ellas se asume la responsabilidad de contribuir al desarrollo social, cultural, económico, tecnológico y ambiental de nuestra región”, acotó.

Invitan a acercarse

Por su parte, la coordinadora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, invitó a las y los investigadores a acercarse a esta dependencia universitaria, a fin de trabajar de manera conjunta en acciones específicas.

En este marco, las y los investigadores coincidieron que el apoyo institucional es fundamental para alcanzar esta meta, por lo que se comprometieron a continuar trabajando y mantener este estándar en sus actividades de investigación.