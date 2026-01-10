Destacan acciones de Yamil Melgar en vacaciones

Habitantes, prestadores de servicios turísticos, restauranteros y palaperos de Puerto Madero, reconocieron las acciones implementadas durante la temporada vacacional decembrina por las autoridades de las tres órdenes de gobierno, las cuales generaron condiciones de seguridad, orden y mayor afluencia de visitantes.

Destacaron que, de manera histórica, por primera vez se invirtió en la decoración del puerto durante el mes de diciembre, lo que transformó la imagen del destino y creó un ambiente familiar y atractivo. Esta acción, sumada al fortalecimiento de la seguridad, motivó la llegada de más visitantes, lo que se tradujo en un incremento en las ventas y mayor dinamismo económico para la comunidad.

Prestadores de servicios señalaron que la coordinación entre el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, permitió mantener un periodo vacacional en paz, consolidando a Puerto Madero como un destino seguro y con las mejores condiciones para el turismo.

Finalmente, reconocieron la presencia permanente de las corporaciones de seguridad, lo que brindó confianza tanto a las familias locales como a los visitantes, reafirmando que Puerto Madero atraviesa una etapa distinta, con mayor orden, seguridad y proyección turística.