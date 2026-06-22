Destacan acierto en estrategia nacional

La senadora Sasil de León Villard destacó el éxito en la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la cual se ha logrado una baja en la estadística general de homicidios.

“Gracias al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos resultados a la vista, por ello desde el Senado respaldamos las acciones del gobierno federal”, dijo.

A la baja

Recordó que recientemente la presidenta expuso que en 20 meses de gobierno, el homicidio doloso registra una reducción histórica de 46 por ciento, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza inteligencia, investigación, coordinación y atención a las causas.

“Reconocemos desde el Senado esta estrategia de Seguridad y tenemos coincidencia en procurar que estas acciones se repliquen en las entidades, entre ellas Chiapas, un estado grande por naturaleza que también tiene avances destacados en la materia”, explicó.