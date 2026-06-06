Destacan alumnos a nivel nacional

Dos estudiantes de Motozintla obtuvieron el segundo lugar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2026, uno de los certámenes más importantes enfocados en la innovación y la sustentabilidad, gracias a una propuesta de geomembranas biodegradables elaboradas con materiales naturales.

Se trata de las estudiantes Yulissa Roblero Pérez y Larissa González Vega, alumnas de la Preparatoria Mariscal de Motozintla.

Las jóvenes lograron destacar entre participantes de distintas entidades federativas gracias al proyecto denominado “Desarrollo de geomembranas biodegradables a base de almidón de papa y fibras de maguey para la conservación de suelos y ahorro del agua”.

La propuesta busca ofrecer alternativas sostenibles para enfrentar problemas relacionados con la pérdida de humedad en los suelos y el uso eficiente del recurso hídrico.

Sustentabilidad

El trabajo desarrollado por las estudiantes combina materiales de origen natural y biodegradables, lo que representa una opción amigable con el medio ambiente frente a productos sintéticos utilizados tradicionalmente en labores agrícolas y de conservación de suelos.

El reconocimiento nacional también pone en relieve el potencial científico que existe en regiones alejadas de los principales centros urbanos del país.

Desde la Sierra Madre de Chiapas, las jóvenes demostraron que la investigación y la innovación pueden surgir en cualquier comunidad cuando existen oportunidades de formación y acompañamiento académico.

Especialistas en educación destacaron que este tipo de logros contribuyen a despertar el interés de más estudiantes por las áreas científicas y tecnológicas, particularmente entre las mujeres, cuya participación en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) continúa creciendo en México.